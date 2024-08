Showtime L.A.: Diese Sportarten sind 2028 olympisch

Der Vorhang vor der olympischen Sommer-Bühne in Paris ist gefallen, doch Hollywood wartet bereits auf seinen großen Auftritt! 2028 wird Los Angeles zum Nabel der Sportwelt, und dabei stehen einige Sportarten in den Startlöchern, die erstmals olympisches Flair schnuppern dürfen.

Zu den Teamsportarten gehören die Rückkehrer Baseball/Softball, Lacrosse und Cricket sowie Neuling Flag Football, dazu gesellt sich Squash. In den nationalen Verbänden wird in Österreich schon längst geplant, mit Olympia-Status sieht die Zukunft rosiger aus.

Flag Football feiert Debüt

"Flag Football ist in Österreich auf einem guten Weg. International sind wir durchaus erfolgreich", sagte Christoph Seyrl, Generalsekretär des Football-Verbandes. In der kontaktlosen Variante des American Football können sich die rot-weiß-roten Asse Ende August bei den Weltmeisterschaften in Lahti beweisen. Die Österreicher sind bei den Männern als Nummer vier und bei den Frauen auf Position fünf gesetzt. Die Voraussetzungen für den wohl im Herbst verlautbarten Qualifikationsweg für eine Olympia-Teilnahme sind bei diesen Rankings aktuell sehr gute.

Das vor drei Jahren eingeschlagene Programm basiere auf Stützpunkten. Seyrl: "Wir habend da Performance Coaches etabliert, um mit Talenten verschiedene Bereiche bearbeiten zu können. Das ist die Athletik, die Schnelligkeit, Beweglichkeit und technische Dinge." Jung müsse man für Flag Football aber nicht unbedingt sein. "Wir haben ältere, erfahrene, gute Leistungsträger. Von der heutigen U17 werden 2028 wenige im Kader sein. Wir müssen aus unseren alten erfolgreichen Teams welche haben, die die Qualifikation schaffen können. Das wird hart, ist aber unser erstes Ziel."

Lacrosse wird ebenfalls olympisch

Ähnlich die Situation im Lacrosse. "Ältere sind gegangen, jüngere sind nachgerutscht", erklärte Verbandspräsident Felix Hollmann die Nationalteam-Lage. "Wir haben versucht, ein Team aufzustellen, das uns bis 2028 erhalten bleibt." Für die Spiele ist die Lacrosse-Version Sixes vorgesehen. Üblicherweise werde in Kanadas Staatssport Feld- und Indoor-Lacrosse gespielt. "Sixes ist schneller, erfordert mehr Laufarbeit und hat ein kleineres Feld", sagte Hollmann. Es soll dynamischer gestaltet werden. 150 Lacrosse-Spieler gebe es in Österreich, ein Sixes-Team habe zwölf Akteure.

Zum Einsatz kämen Shot-Clocks - man habe eine Minute Zeit, aufs Tor zu schießen. "Wenn man das macht oder den Torwart trifft, wird die Zeit zurückgesetzt. Wenn ein Tor fällt, geht es direkt weiter ohne neuen Anstoß." Sixes sei in Österreich nun auch längst in den Fokus gerutscht, Frauen- und Männer-Liga werden in dieser Variante ausgetragen. Hollmann erwähnte die Wichtigkeit, über die Spitzensportförderung des Ministeriums bedacht zu werden. Ohne Gelder seien zuletzt Spieler verloren gegangen. "Wir hoffen, dass wir das nutzen können, Spieler finden, uns vergrößern."

Showtime für Squash

Im Squash geht man mit einem Trio in die Qualifikation. "Jacqueline Peychär ist jetzt Heeressportlerin, Daniel Lutz in der U19 Europa Nummer zwei, und Christine Begeber, Europas Nummer eins in der U17", zählte Heribert Monschein, Generalsekretär und Nationaltrainer, die Hoffnungsträger auf. Über die neuen Möglichkeiten als Olympia-Sportart tappt man aber noch etwas im Dunkeln. "Wir haben noch keine Information, was wir ab nächstem Jahr bekommen", stellte Monschein klar. Und noch habe sich der Olympia-Status in den Aktiven-Zahlen nicht positiv widergespiegelt.