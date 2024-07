Mega-Kracher in Runde 2: Nadal gegen Djokovic

Showdown in der 2. Runde des olympischen Tennis-Turniers: Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic kracht auf Rafael Nadal, der auf der Olympia-Anlage in Roland Garros öfter als jeder andere gewonnen hat.

Um den Mega-Kracher möglich zu machen, musste Nadal am Sonntag in seinem Auftakt-Einzel in Paris den Ungarn Marton Fucsovics mit 6:1, 4:6, 6:4 niederkämpfen. Am Montag (2. Match nach 12 Uhr) erleben wir also das Duell mit Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Die Sympathien des Publikums dürften dabei Nadal gehören. Der Spanier, mit 14 Triumphen French-Open-Rekordsieger, wurde in Roland Garros bereits gegen Fucsovics permanent mit lautstarken "Rafa, Rafa"-Rufen gefeiert. Bereits am Samstag hatte Nadal an der Seite von Carlos Alcaraz einen umjubelten Doppel-Auftakt-Sieg gefeiert.

"Ich fühle mich vom französischen Publikum wirklich sehr geliebt. Ich genieße die Tatsache, dass ich in diesem Alter noch spielen kann und diese unvergesslichen Gefühle auf dem Platz habe, die Unterstützung und die Liebe der Menschen zu spüren", sagte der 38-Jährige. Mit Rivale Djokovic warte aber ein anderes Kaliber. Nadal: "Mal sehen, es ist ein besonderer Ort, ich werde einfach versuchen, mein Bestes zu geben und so viel wie möglich zu genießen."

Nadal gewann 14 von 22 Grand-Slam-Titel in Paris

Im Duell mit Fucsovics kam Nadal in Satz zwei nach einem 2:5-Rückstand wieder heran, musste bei eigenem Aufschlag aber noch den Satzausgleich hinnehmen. Im dritten Durchgang gelang dem Spanier das entscheidende Break zum 3:2. Nadal hatte seinen rechten Oberschenkel bandagiert, hinter seinem Einzelstart war bis zuletzt ein kleines Fragezeichen gestanden. 14 seiner 22 Grand-Slam-Titel hat Nadal in Paris gewonnen. Bei Olympia hat er bisher zwei Goldmedaillen erobert - 2008 im Einzel und 2016 im Doppel.

Titelverteidiger Alexander Zverev gab sich in Runde eins keine Blöße. Der Olympiasieger von Tokio bezwang den Spanier Jaume Munar glatt mit 6:2,6:2. Andy Murray verlängerte indes seine ruhmreiche Karriere um zumindest ein Spiel. Der Brite wehrte im Doppel an der Seite von Landsmann Dan Evans gegen das japanische Duo Kei Nishikori/Taro Daniel fünf Matchbälle ab, um im Match-Tiebreak mit 11:9 als Gewinner vom Platz zu gehen.