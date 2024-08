× Mission Olympia-Titelverteidigung endet für Zverev im Viertelfinale

Alexander Zverev war mit dem Ziel nach Paris gereist, wie bei den Sommerspielen in Japan Olympia-Gold zu feiern. Doch der Italiener Lorenzo Musetti zerstört seinen Traum.

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat mit dem Viertelfinal-Ausscheiden bei den Sommerspielen in Frankreich eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen. Drei Jahre nach seinem Gold-Coup von Japan scheiterte der beste deutsche Tennisprofi bei hochsommerlichen Temperaturen in Paris mit 5:7, 5:7 am Italiener Lorenzo Musetti.

Zverev rausgefächert

Damit verpasste Zverev sein eigenes Ziel, sich zum zweiten Mal zum Olympiasieger zu küren. Der Deutsche Tennis Bund verfehlte mit dem Ausscheiden des letzten verbliebenen Teilnehmers zudem das Minimalziel von einmal Edelmetall. Im Mixed-Wettbewerb hatte Zverev mit Laura Siegemund beim Erstrunden-Aus enttäuscht. Dabei hatte Zverev besonders mit der Hitze zu kämpfen. Mitte des zweiten Satzes ließ sich der Deutsche sogar mit mehreren Fächern auf die Band gelehnt von Zuschauern Luft zuwedeln, und nimmt dann sogar selbst einen Fächer.