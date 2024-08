Der schwache Wind war der große Spielverderber bei unserer Gold-Chance am Mittwoch. Am Donnerstag ist das Medal Race in der 470er-Klasse neu angesetzt.

Das Medal Race der 470er-Segler mit sehr guten Medaillenchancen für das führende ÖOC-Duo Lara Vadlau/Lukas Mähr wird auf Donnerstag vertagt. Zur ursprünglich angesetzten Zeit für die Medaillenentscheidung war vor Marseille am Mittwoch nur das Medal Race in der Frauen-Klasse ILCA 6 durchgeführt worden. Zu schwacher oder unbeständiger Wind ließ keine andere Wettfahrt zu, das Medal Race der Männer-Klasse ILCA 7 musste abgebrochen werden. Unsere Segel-Queen liebt Bayern-Star Vor dem Medal Race der 470er würde noch ein neuer ICLA-7-Startversuch und das Medal Race im Nacra 17 auf dem Programm stehen. Eine Vertagung auf Donnerstag rückte näher, die letztmögliche Mittwoch-Startzeit wurde mit 17.37 Uhr angegeben. Vadlau/Mähr gehen mit 24 Punkten in das Medal Race. Die spanischen Welt- und Europameister Jordi Xammar/Nora Brugman haben sieben Zähler Rückstand, die Viertplatzierten 15 Zähler. Daher würde für Vadlau/Mähr bei doppelter Punktevergabe Rang acht im Medal Race der Top Ten für zumindest Bronze reichen. © Getty × Noch keine von je fünf für Mittwoch geplanten Wettfahrten vor den Donnerstag-Medal-Races haben zumindest vorerst auch die Kitesurfer in die Bücher gebracht, diese finden freilich auf einem anderen der insgesamt vier Kurse statt. Bei den Männern liegt der Niederösterreicher Valentin Bontus als Vierter im Medaillenkampf, seine Landsfrau Alina Kornelli ist bei den Frauen Elfte.