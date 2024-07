Wasser-Polo-Griechen ließen im Pariser Verkehr die Muskeln spielen

Auf dem Rückweg ins Olympische Dorf stieß das griechische Wasser-Polo-Team unter der Leitung von Thodoris Vlachos auf ein unerwartetes Hindernis: Ein geparktes Auto blockierte die Gasse und verhinderte die Durchfahrt des Mannschaftsbusses.

Weil der Fahrer des Wagens nicht vor Ort war, schritten die griechischen Olympia-Teilnehmer ein, um die Situation zu klären. Prompt hoben sie das Fahrzeug hoc und bewegten es so weit, dass der Bus schließlich passieren konnte.

Olympians to the rescue as they move cars blocking the road ???? pic.twitter.com/6LizEApf4c