Eishockey-Medaille für Slowakei - 4:0 über Schweden

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Slowakei kehrt erstmals mit einer Medaille von Olympischen Winterspielen heim.

Die Slowaken gewannen beim Turnier in Peking am Samstag das kleine Finale gegen Schweden 4:0 (0:0,2:0,2:0). Der erst 17-jährige Juraj Slafkovsky mit seinen Turniertoren sechs und sieben (24., 59./empty net), Samuel Takac (33.) und Pavol Regenda (59./empty net) schossen die Treffer zum verdienten Erfolg.

Die Schweden, die am Ende alles riskierten und den Torhüter vom Eis nahmen, blieben wie schon vor vier Jahren ohne Edelmetall. Der Olympiasieger von 1994 und 2006 gewann zuletzt vor acht Jahren in Sotschi Silber. Einen Tag nach dem unglücklichen und kräftezehrenden 1:2 nach Penaltyschießen gegen Russland schien den Skandinaviern das Halbfinale noch in den Knochen zu stecken.

Zwölf Jahre nach dem verlorenen Bronze-Spiel gegen Finnland in Vancouver mobilisierten die Slowaken dagegen die letzten Kräfte, um nach dem 0:2 gegen die Finnen im Halbfinale am Freitag doch noch erstmals eine Medaille mitzunehmen. Am Ende gelang die Revanche für die 1:4-Niederlage gegen die Schweden in der Vorrunde. Das Endspiel zwischen Titelverteidiger Russland und Finnland findet am Sonntag (05.10 Uhr MEZ) statt.