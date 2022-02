Olympia startet mit Gold-Weekend

In der Nacht auf Samstag beginnt für unsere Stars das Olympia-Abenteuer.

Nach der pompösen Eröffnung geht es aus rotweiß-roter Sicht gleich rund. Schon am ersten Wochenende haben unsere Stars in sieben Disziplinen die Chance, Edelmetall abzuräumen.

+++ Keine Medaillenentscheidung verpassen mit dem Sport24-Olympia-Ticker +++

Stadlober eröffnet im Skiathlon Medaillenjagd

Die erste Entscheidung gibt es morgen (8.45 Uhr) früh. Langläuferin Teresa Stadlober nimmt den Skiathlon in Angriff. Nach ihrer verzögerten Anreise wegen eines positiven Corona-Tests wäre eine Medaille aber eine Sensation. Realistischer ist ein Platz am Podest wenig später (10 Uhr) in der Biathlon-Mixed-Staffel. Zur Erinnerung: Bei der WM 2021 in Pokljuka eroberten Lisa Hauser, Simon Eder & Co. überraschend Silber.

Auf eine Überraschung wollen am Samstag (11.45 & 12.35 Uhr) auch unsere Skispringerinnen sorgen. Ohne die Covid-positive Goldfavoritin Sara Marita Kramer gilt auf der Normalschanze das Motto: Jetzt erst recht!

Nachtschicht für Gasser und unsere Ski-Stars

Am Sonntag ist Anna Gasser ab 2.30 Uhr hoffentlich mittendrin im Slopestyle-Showdown. Sie bestreitet bereits in der Nacht auf Samstag (3.45 Uhr) die Qualifikation.

Sonntags um 4 Uhr steigt dann die Königsdisziplin: die Abfahrt der Ski-Herren mit Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer und Weltmeister Vincent Kriechmayr.

Zu Mittag (12 & 13 Uhr) gibt es einen weiteren Leckerbissen: Stefan Kraft & Co. steigen auf der Normalschanze ins Olympia-Geschehen ein. Danach geht es in den Eiskanal: Ab 14.15 Uhr fällt im Rodel-Einsitzer die Entscheidung um Gold.