Mayer: "All in - Habe es heute draufangelegt"

Speed-Ass Matthias Mayer sichert sich sensationell GOLD im olympischen Super-G - Hier lesen Sie alle Stimmen zu Österreichs erstem Sieg in Peking.

Matthias Mayer (Olympia-Sieger im Super-G):

"Ich war heute sehr locker drauf, habe mich nur auf meine Fahrt konzentriert. Ich habe gewusst, es passt alles, was ich in meiner Vorbereitung gemacht habe. Es war eine Super-Fahrt - es war ein schwieriger Lauf. Man muss instinktiv attackieren - es muss sehr viel zusammenpassen. 4 Hundertstel vor Cochran-Siegle - das ist eng, ich hoffe, dass es hält. Am Start bin ich abgerutscht, bin in ein Alu-Teil rein - da ist der Stecken fest drinnen gesteckt, musste nochmal rausziehen. Aber es ist sich gut ausgegangen mit der Zeit.

Es war wirklich eine Super-Fahrt, ich bin sehr zufrieden - es war sehr cool. Ich bin sehr viel Risiko eingegangen heute. Bei den Weltcuprennen tu ich das selten - ich fahre sehr solide, sicher, konstant. Bei Olympia zählt aber nur das Rennen. Ausfahrt Steilhang in den Canyon rein bin ich fast All in gegangen - und es ist mir aufgegangen.

Mein Paket ist sehr gut beinander. Körperlich passt es, mein Material passt - ich muss meiner Skifirma danke sagen. Auch dem Skiverband - und meiner Familie, die mich extrem unterstützt. Wenn alles zusammenpasst, dann kann ich solche Fahrten zeigen. Über Rekorde mache ich mir keine Gedanken. Ich habe es heute draufangelegt - wollte gewinnen. Wenn man herunten steht und es aufgeht, dann ist es großartig."

Vincent Kriechmayr (Platz fünf im Super-G):

"Im Steilen könnte ich vielleicht noch zwei Zehntel finden, oben vielleicht auch ein Zehntel. Aber die acht zehntel auf den Mothl find ich nicht. Unten im Flachen habe ich zu viel Zeit verloren. Im Steilen wäre es kompromissloser gegangen - aber in Summe habe ich unten im Flachen zu viel verloren. Mothl ist seit Jahren ein super Skifahrer - nicht nur ein guter Skifahrer, er ist ein lässiger Typ. Ich freue mich für ihn - man kann nur den Hut ziehen."

Beat Feuz (im Super-G ausgeschieden):

"Enttäuschung ist sicher da, logisch. Ich bin Rennfahrer, da will man eine gute Fahrt abliefern - das ist mir nicht gelungen. Ich wollte oben riskieren, bin nicht richtig reingkommen. Und dann bin ich beim Tor vorbei. Pech - Unvermögen von mir. Aber nach dem gestrigen Tag auch verschmerzbar. Ich hab mir vor dem Rennen schon gedacht, dass Matthias locker drauf ist. Und wenn er locker drauf ist, dann ist das für die Konkurrenz oft ein schlechtes Zeichen."

Aleksander Aamodt Kilde (Platz 3, Bronze im Super-G)

"Es ist ein gewaltiges Gefühl. Als ich im Ziel war, war es befreiend. Gestern war schade - aber heute war eine neue Chance. Ich habe gedacht: Vielleicht gewinne ich das Rennen. Aber Matthias Mayer war brutal schnell - auch Ryan. Aber es ist meine erste Medaille. Ich war hier Favorit - hatte viel Druck auf den Schultern und war die ganze Woche sehr nervös. Was ich jetzt weiß: Es funktioniert auch mit dem Druck auf den Schultern. Der dritte Platz ist wie ein Sieg."