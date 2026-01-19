Füllkrug schießt Milan zum Sieg - trotz Diebstahl-Schock!

Niclas Füllkrug erzielte sein erstes Tor für AC Mailand – kurz nachdem Diebe seinen Hotelsafe aufgebrochen hatten. Schmuck und Uhren im Wert von rund 500.000 Euro wurden gestohlen. Trotzdem traf der Deutsche zum Sieg.

Diebstahl im Vier-Sterne-Hotel

Unbekannte Täter drangen offenbar in das Hotel Meliá (4 Sterne) ein, in dem Füllkrug derzeit wohnt. Mailands Sportdirektor Igli Tare bestätigte: "Es stimmt. Der Safe in Niclas’ Zimmer wurde aufgebrochen. Das ist wirklich bitter!" Zum Zeitpunkt des Einbruchs war Füllkrug nicht im Zimmer. Der Stürmer befindet sich aktuell auf Wohnungssuche für sich und seine Familie und wollte eigentlich diese Woche in sein neues Zuhause einziehen.

Torjubel trotz Schocks

Füllkrugs Freude über sein erstes Milan-Tor war riesig. Der Deutsche wurde erst drei Minuten vor seinem Treffer eingewechselt. In der 76. Minute erzielte er mit einem Kopfball das 1:0 gegen Lecce. "Ich wollte unbedingt zu AC Mailand. Ich fühle mich nach wenigen Wochen schon sehr wohl hier", hatte Füllkrug vor dem Vorfall erklärt.

Zufriedenheit trotz Zwischenfall

Trotz des Diebstahls ist Füllkrug mit seinem Wechsel nach Mailand insgesamt zufrieden. "Der Verein hat viel Leidenschaft und Emotionen, das passt perfekt zu mir", sagte der Stürmer. Über seine neuen Teamkollegen sagte er: "Die Mannschaft bringt eine unglaubliche Qualität mit. Es herrscht ein toller Zusammenhalt."