Karl und Prommegger zeigen bei Parallel-Quali auf

Karl und Prommegger in Qualifikation Zweiter und Dritter - Auch Payer, Dujmovits und Ulbing noch im Rennen - Mathies out.

Fünf der sechs angetretenen österreichischen Parallel-Snowboarder haben am Dienstag in Secret Garden die Qualifikation für die K.o.-Entscheidung im Olympia-Riesentorlauf geschafft. Bei den Männern kamen Benjamin Karl, Andreas Prommegger und Alexander Payer als Zweiter, Dritter bzw. Zehnter in die 16er-Entscheidung, bei den Frauen Julia Dujmovits und Daniela Ulbing als Fünfte bzw. Siebente. Nicht geschafft hat es Lukas Mathies als 23.

Schnellste waren der Südkoreaner Lee Sang-ho bzw. Titelverteidigerin Ester Ledecka. Die Tschechin wies nach den beiden Qualifikationsläufen mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte auf und schien damit auf Kurs zu ihrem dritten Olympia-Gold. 2018 in Pyeongchang hatte sie auch bei den Alpin-Skifahrerinnen den Super-G gewonnen.

Karl war wie angekündigt mit einem neuen Board unterwegs und musste Lee damit um 0,71 Sek. vorbeilassen. Der 41-jährige Prommegger, nun fünffacher Olympia-Teilnehmer, verlor lediglich 0,12 Sek. auf seinen Landsmann. Mathies fehlten 1,25 Sek. auf den Aufstieg. Bei den Frauen hatte die Kärntnerin Sabine Schöffmann corona-positiv passen müssen. Die Entscheidung mit dem Achtelfinale beginnt bei den Frauen um 7.30 Uhr MEZ, bei den Männern um 7.48 Uhr.