Afrika Cup
1:0 gegen Marokko

Senegal gewinnt Afrika Cup nach Eklat

18.01.26, 22:11
Der Senegal krönt sich nach einem Eklat im Endspiel des Afrika Cup gegen Gastgeber Marokko zum Afrika-Meister. 

Das Endspiel des Afrika Cup in Marokko ist von einem handfesten Skandal überschattet. Beim Stand von 0:0 kommt es in der Nachspielzeit zu einer bizarren Szene.

Den Gastgebern wurde vom Schiedsrichter ein umstrittener Elfmeter gegeben. Senegals Teamchef Pape Thiaw kann es nicht fassen und holt seine Spieler zu sich. Doch dann kommt es zum Skandal. Auf seine Anweisung hin verlässt die komplette Mannschaft des Senegal in der 101. Minute das Spielfeld.

Nach 20 Minuten mussten die Spieler rund um Ex-Salzburg-Star Sadio Mané zurück auf das Feld. Brahim Diaz trat an und lupfte den Elfer im Panenka-Stil in die Hände von Senegal-Goalie Edouard Mendy. Daraufhin geht das Spiel mit aufgehitzter Stimmung in die Verlängerung.

Drama in Verlängerung

Dort nahm das Schicksal aber seinen Lauf. Kurz nach Wiederanpfiff war es Pape Gueye, der mit der Wut im Bauch den Senegal in Führung brachte. Ein Schock für die Marokkaner, deren Traum vom Titel im eigenen Land zu platzen drohte.

Man versuchte alles, doch Mendy ließ nichts durch und so gewann der Senegal zum zweiten Mal in der Geschichte den Afrika Cup.

