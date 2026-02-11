Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele

Olympia:

Super-G-Showdown! Rädler greift nach dem zweiten Olympia-Gold!

11.02.26, 10:01 | Aktualisiert: 11.02.26, 23:45
Teilen

Österreichs Speed-Damen greifen bei den Olympischen Spielen 2026 nach dem nächsten Edelmetall. In Cortina d'Ampezzo soll am Donnerstag die beeindruckende Medaillen-Serie im Super-G halten.

Die rot-weiß-roten Ski-Asse Cornelia Hütter, Ariane Rädler, Nina Ortlieb und Mirjam Puchner bilden das ÖOC-Aufgebot für die Entscheidung am Donnerstag (11:30/live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Damit setzt der ÖSV auf das bewährte Speed-Quartett der bisherigen Bewerbe, während Julia Scheib für den Riesentorlauf schont.

Tradition verpflichtet auf der Tofana

Seit zwei Jahrzehnten glänzt Österreich bei Olympia im Super-G mit einer Medaille pro Auflage. Namen wie Michaela Dorfmeister (2006), Andrea Fischbacher (2010) und Anna Veith (2014) stehen für goldenen Erfolg. Ariane Rädler, die bereits Gold in der Teamkombi bejubelte, geht voller Selbstvertrauen in ihre Paradedisziplin.

Rädler setzt auf den Mittelteil

Besonders der mittlere Streckenabschnitt der Tofana kommt Rädler entgegen, wie sie nach der Abfahrt bestätigte. Zuletzt fuhr die Vorarlbergerin in Crans-Montana auf den siebenten Platz. Das Feld der Favoritinnen ist mit Alice Robinson, Sofia Goggia, Emma Aicher und Malorie Blanc allerdings extrem stark besetzt.

Hütter kämpft gegen das Trauma

Cornelia Hütter (33) will nach den Plätzen vier in der Abfahrt und fünf in der Teamkombi endlich ihr erstes olympisches Edelmetall. Trotz der Enttäuschungen setzt sie auf ihr Top-Material und ihren Servicemann, den sie sich mit Rädler teilt. Sie wolle mit Freude fahren und alles als Draufgabe sehen.

Angriffslust im ÖOC-Lager

  • Nina Ortlieb setzt auf Selbstvertrauen im Gelände
  • Mirjam Puchner will nach Silber 2022 voll angreifen
  • Ariane Rädler hat bereits Teamkombi-Gold in der Tasche

Die Salzburgerin Puchner hat mit der Strecke in Cortina zwar noch keine große Liebe geschlossen, sieht ihre Chance aber im bedingungslosen Angriff.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen