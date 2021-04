Österreichs Herren mit gutem EM-Start

Starker Start für die Badminton-Herren bei der Europameisterschaft in Kiew.

Österreichs Badminton-Verband ist am Dienstag mit Sieg und Niederlage in die Individual-Europameisterschaften in Kiew gestartet. Dominik Stipsits/Philip Birker besiegten im Männer-Doppel zum Auftakt die Ukrainer Iwan Druschenko/Alexander Kolesnik mit 21:10, 25:23 und stehen im Achtelfinale. Serena Au Yeong/Katharina Hochmeir mussten sich im Frauenbewerb den Deutschen Annabella Jäger/Stine Küspert 9:21,12:21 geschlagen geben.