Bei den Sandplatzturnieren in Belgrad und Barcelona erreichen die beiden Tennisstars souverän die Halbfinale.

In einer Entfernung von gut 1.500 Kilometern Luftlinie gehen Novak Djokovic und Rafael Nadal, die Nummern 1 und 3 der Tennis-Weltrangliste, an den jeweiligen Sandplatzturnieren im Gleichschritt. Beide haben am Freitag souverän die Halbfinali erreicht. Djokovic gab beim ATP-250-Turnier in Belgrad im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic beim 6:1,6:3 nur vier Games ab. Nadal bezwang beim ATP-500-Turnier in Barcelona den Briten Cameron Norrie 6:1,6:4.