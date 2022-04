Neuer Comeback-Plan von Dominic Thiem

Dominic Thiem wird heuer erstmals beim Tennisturnier in Estoril antreten, das am 25. April beginnt.

Die Veranstalter des ATP250-Sandplatzbewerbs teilten am Dienstag via Twitter die Vergabe einer Wild Card an den früheren Weltranglisten-Dritten mit. Genannt haben u.a. auch Felix Auger-Aliassime (CAN), Cameron Norrie (GBR) und Diego Schwartzman (ARG).

Thiem hatte am 29. März, 280 Tage nach seiner Handgelenksverletzung, beim Challenger-Turnier in Marbella sein Comeback gegeben und in der ersten Runde verloren. Am Tag danach machte er einen positiven Corona-Test öffentlich. Am vergangenen Donnerstag wurde der Niederösterreicher (aktuell ATP-51.) nach eigenen Angaben erstmals wieder negativ getestet.