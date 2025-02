ÖSV-Asse greifen nach Abfahrt-Gold

Kriechmayr, Hemetsberger, Babinsky & Eichberger wollen bei der Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr, live ORF1) erneute "Odermatt-Show" verhindern.

„Leute, wir müssen später weiterfeiern“, meinte der frischgebackene Super-G-Weltmeister Marco Odermatt, ehe er sich gestern von seinen Fans verabschiedete.

Das weitere WM-Programm sei „happig“, Samstag (9.30 Uhr, ORF1 live) steht das Abschlusstraining für das Abfahrts-Highlight am Sonntag (ab 11.30 Uhr im Sport24-Liveticker) am Programm. Da will Odermatt seinen Titel von 2023 verteidigen und sich zum Superstar der WM in Saalbach krönen.

Medaille trotz podestloser Abfahrtssaison?

ABER: Zwei ÖSV-Abfahrer haben nach einem knapp verpassten Podest im Super-G Blut geleckt. Wobei Vincent Kriechmayr die 5 Hundertstel, die auf Bronze gefehlt hatten, weniger ärgern als die 1,2 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Unser 2021-Doppelweltmeister hofft, dass er drei Wochen nach der in Wengen erlittenen Innenbandzerrung, „das richtige Timing“ und wie Odermatt im Super-G „den unbedingten Willen zu gewinnen“ findet: „Dann ist wieder viel möglich.“ Die Schmerzen im Knie sind zwar noch immer ständige Begleiter. „Aber im Rennen krieg ich das mit Spritzen und Adrenalin gut hin, da behindert es mich null.“

Obwohl unsere Abfahrer 2024/25 noch ohne Podest dastehen, rechnen sich auch Kriechmayrs Kollegen gute Chancen aus. Für Daniel Hemetsberger spricht die aufsteigende Form, die der Oberösterreicher beim letzten WM-Test in Kitzbühel mit Platz 4 unterstrich.

Stefan Babinsky strotzt vor Selbstvertrauen. Laut oe24-Experte Schönfelder, ist ein Abfahrts-Podest nur eine Frage der Zeit: „wenn Baba den Fehler an der falschen Stelle auslässt ...“

Auch Cochran-Siegle Topfavorit

Dann hätten wir noch Rookie Stefan Eichberger als Geheimtipp. Der 24-jährige Steirer, Sechster beim Klassiker in Gröden, hatte sich als Zweiter im 2. Training in der ÖSV-Qualifikation gegen Oti Striedinger durchgesetzt. Topfavorit neben Odermatt ist Ryan Cochran-Siegle. Der US-Boy dominierte die beiden bisherigen Trainingsläufe. Nach dem Super-G geht‘s ihm wie Kriechmayr und Babinsky: Als Siebenter ärgert er sich über unnötige Fehler und die knapp verpasste Medaille.