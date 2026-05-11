Neuigkeiten aus dem Elephant Nature Park

Der Elephant nature Park in Chiang Mai im Norden Thailands ist einer der beeindruckenden Lebenshöfe für Elefanten.

Sie alle wurden gerettet, doch jeder einzelne hat eine eigene Geschichte. Manche mussten in der gefährlichen Holzindustrie arbeiten, manche wurden für Bettelei eingesetzt und manche galten als Tourismusattraktion für Shows oder für das beliebte Elefantenreiten. Was sie gemeinsam haben: Sie alle wurden bereits als Babys ihren Müttern und der Natur entrissen, misshandelt, gefügig gemacht und unter schlechten Bedingungen - meist angekettet - gehalten.

Bai Toey ist einer dieser Elefanten, deren Leben sich völlig verändert hat. Vier Jahre sind seit der Rettung vergangen. Der Elephant nature Park teilt auf Social Media ihre Entwicklungen seither.

Bai Toey arbeitete jahrelang als bettelnde Elefantenkuh und musste lange Strecken auf harten, lauten Straßen zurücklegen. Die restliche Zeit wurde sie angekettet, was sowohl psychisches Leid als auch körperliche Schäden verursachte. Als die COVID-19-Pandemie den Tourismus lahm legte, kam auch diese Arbeit zum Stillstand. Inzwischen sind vier Jahre vergangen, seit sie gerettet und in den Elephant Nature Park gebracht wurde. Heute sieht man ihre Veränderung in jeder Hinsicht – von einer untergewichtigen, gestressten und erschöpften Arbeitselefantenin zu einem gesunden, entspannten und glücklichen Lebewesen. Für Bai Toey liegt die Zeit des Leidens nun hinter ihr. Stattdessen bewegt sie sich frei, spielt im Fluss und lebt in Würde und Ruhe unter Artgenossen. Mittlerweile hat sie auch Freundschaften geschlossen.

Eine liebe ältere Elefantin namens Mai Thai, die aus einem Elefanten-Reitcamp in Phuket gerettet wurde, spielt gerne mit Bai Toey.

Von Anfang an entstand zwischen den beiden eine enge Bindung und sie wurden schnell unzertrennlich. Ob beim Planschen im Wasser, Wälzen im Schlamm oder bei einer ruhigen gemeinsamen Mahlzeit – Mai Thai macht freudig bei Bai Toeys Begeisterung mit.

Freundschaften wie diese zeigen, dass Heilung selten allein geschieht. Mit Freiheit, Sicherheit und Gesellschaft können gerettete Elefanten neues Selbstvertrauen aufbauen und bedeutungsvolle Beziehungen entwickeln.

Lek ist die Gründerin des Elephant Natur Parks. Sie hat mehrere tausend Tiere bereits gerettet. Dazu gehören Gänse, Hunde, Katzen, Büffel und viele mehr. Sie alle leben Dank ihres Einsatzes im Elephant Nature Park, der darunter aktuell etwa 80 Elefanten beherbergt. Sie alle kennen und lieben Lek.

Man erkennt, wie sozial und liebevoll diese Tiere sind.

Wie intelligent sie aber auch sind, zeigte vor kurzem Faa Mai mit ihrer Mission „Wassermelone“.

Aus der Ferne entdeckte und roch sie einen Haufen reifer Wassermelonen, die in der Bambushütte im Elephant Nature Park bereitlagen. Ihre Geschicklichkeit überraschte alle.

Sie öffnete mit ihrem Rüssel das Tor, indem sie den Riegel löste und die Tür ohne zu zögern aufschob. Faa Mai schnappte sich die begehrten Leckerbissen und verdrückte eine Melone nach der anderen - Als wären es Trauben.

Süßes Obst mögen Elefanten besonders gerne. Auch Bananen – wie Elephant Natur Park vor einigen Tagen zeigte.

Mintra ist eine sanfte Elefantin. Sie lebt mit einer Behinderung, die sie aus ihrem früheren Leben voller harter Arbeit und Misshandlung davon trug. Trotzdem kann sie nun ein schönes Leben führen und zahlreiche Bananen genießen.

Mit leckeren Bananen gefüttert zu werden – was gibt es besseres?

Vor kurzem zeigte Elephant Natur Park auch, wie lustig diese Tiere sein können. Hin und wieder erlauben sich besonders neugierige Elefanten nämlich ein paar Späße mit Menschen, denen sie vertrauen.

Eine verspielte Geste, die Verbundenheit zeigt. Im Elephant Nature Park entstehen solche Beziehungen langsam – durch Geduld, Respekt und echte Fürsorge. Was wir hier sehen, ist nichts Antrainiertes, sondern ausgelebte Neugier und Freude am Spielen – etwas, das nur ausgeglichene Tiere zeigen, die sich wohlfühlen.

Wer im Urlaub Elefanten kennen lernen möchte, sollte daher auf Touristenattraktionen wie Elefantenreiten oder Elefantenbaden verzichten. Was harmlos aussieht, ist hinter den Kulissen oft mit großem Tierleid verbunden. Stattdessen eignet sich ein Besuch im Elephant Nature Park in Chiang Mai im Norden Tailands.Besucher:innen können dort entweder einen Tagesausflug buchen oder sogar übernachten und am Lebenshof mithelfen. Der Erlös kommt voll und ganz den Tieren zu Gute und ermöglicht eine respektvolle Art mit Elefanten in Kontakt zu treten – bedürfnisorientiert und freiwillig.