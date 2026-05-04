Rückkehr in die Wildnis: 250 Igel freigelassen

Freiwillige des „Team Tierschutz“ ermöglichten eine erfolgreiche Auswilderung. Insgesamt 250 Igel, die den Winter nicht überlebt hätten, wurden von Tierschutz Austria über den Winter verpflegt und nun erfolgreich in die Natur entlassen.

Möglich gemacht wurde diese groß angelegte Auswilderungsaktion durch die engagierten Freiwilligen des „Team Tierschutz“.

Der Westeuropäische Igel gilt seit 2024 laut internationaler Roter Liste als „potenziell gefährdet“. In vielen Regionen Europas sind die Bestände rückläufig – bedingt durch Lebensraumverlust, dem Einsatz von Pestiziden sowie Gefahren wie Straßenverkehr oder den Einsatz von Mährobotern.

Zurück ins Leben: Igel erhalten zweite Chance

Viele der im Herbst gefundenen Igel waren geschwächt, verletzt oder hätten den Winter nicht allein überstanden, da sie zu knapp vor Wintereinbruch geboren wurden und nicht genug Zeit hatten, sich einen ordentlichen Winterspeck zuzulegen. Nach intensiver Pflege und medizinischer Betreuung in den letzten Monaten konnten sie nun wieder in geeignete Lebensräume zurückgebracht werden.

„Diese Auswilderung zeigt, was durch ehrenamtliches Engagement möglich ist. Unsere Freiwilligen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Schutz heimischer Wildtiere“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Jede einzelne Freilassung sei ein wichtiger Schritt, um dem Rückgang der Igelpopulation entgegenzuwirken.

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„Gerade im Frühling appellieren wir an die Bevölkerung, Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen“, so Aschauer. Mähroboter sollten ausschließlich untertags und nur unter Aufsicht betrieben werden, da sie für nachtaktive Tiere wie Igel eine erhebliche Gefahr darstellen.

Wer sich ebenfalls für den Schutz von Wildtieren einsetzen möchte, kann Teil des „Team Tierschutz“ werden. Das Team Tierschutz wurde von Tierschutz Austria gegründet und konnte bereits schon viele Tiere retten.