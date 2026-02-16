Umweltalarm an der Drina: Fluss versinkt im Plastikmüll

Drohnenbilder zeigen das Ausmaß der Verschmutzung: Plastikflaschen, Kanister, Äste und Müllteppiche treiben auf der Drina im Osten Bosniens.

Nach tagelangem Regen und der Schneeschmelze hat der Fluss tonnenweise Abfälle mitgerissen – und in der Region um Višegrad abgeladen.

Mit Baggern, Traktoren und schwimmenden Barrieren aus Fässern versuchen Helfer und Aktivisten, den Müll zumindest teilweise abzufangen. Doch jedes Jahr wiederholt sich das gleiche Bild: Steigt der Wasserstand, kommt der Abfall zurück.

Umweltaktivist Dejan Furtula vom NGO „Eco-Centre Višegrad“ macht illegale Müllkippen flussaufwärts verantwortlich:

O-Ton Dejan Furtula:

„Dieser Müll stammt von illegalen Deponien an den Flussufern in benachbarten Gemeinden. Jedes Jahr, wenn der Wasserstand steigt und es stark regnet oder schneit, nimmt die Drina den Abfall mit und bringt ihn zu uns. Das ist ein internationales – oder besser gesagt: ein interkommunales – Problem. Es beginnt in Montenegro und kommt über Serbien nach Bosnien und Herzegowina.“

Die Drina fließt durch drei Länder. Bereits vor über 20 Jahren wurde an einem Wasserkraftwerk bei Višegrad eine provisorische Barriere aus alten Fässern errichtet, um Treibgut abzufangen. Doch die Menge an Müll wächst – und mit ihr die Belastung für Natur, Tiere und Menschen.

Viele Länder des Westbalkans kämpfen noch immer mit den Folgen von Krieg und wirtschaftlicher Krise. Umweltstandards bleiben oft auf der Strecke – auch, weil das Geld für moderne Abfall- und Recyclingsysteme fehlt. Gleichzeitig steigt der Druck, die Umweltauflagen zu verbessern – nicht zuletzt im Hinblick auf einen möglichen EU-Beitritt.