110-Jähriger verrät Geheimnis für langes Leben und Du kannst es nachmachen

Ein wirklich unglaubliches Lebenselixier und jeder von uns kann es nachmachen

Vincent Dransfield, aus Little Falls im US-Bundesstaat New Jersey, hat eine unglaubliche und lange Lebensgeschichte. Über acht Jahrzehnte hinweg war der 110-Jährige als freiwilliger Feuerwehrmann aktiv und ist stolzer Urgroßvater von sieben Enkeln. Am 28. März feierte dieser rüstige Rentner seinen 110. Geburtstag. Trotz gelegentlicher Knieschmerzen ist er sonst in bester Verfassung und das hat einen Grund.

Beliebtes Instant-Pulver hält ihn fit

Doch was ist denn nun eigentlich Vincents Geheimrezept für ein langes und aktives Leben? Der bemerkenswert gesunde Methusalem verdankt seine Vitalität einem bestimmten Schweizer Getränk und wir kennen es alle.

In einem Interview mit der Zeitschrift "Today" gesteht er: "Ich hatte in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel Glück." Um seine Familie zu unterstützen, musste er die Schule vorzeitig verlassen. Bereits im Alter von 15 Jahren arbeitete er hart auf dem Bauernhof eines Milchbauern und lieferte fünf Jahre lang Milch aus. Gleichzeitig durfte er sich aus dem unbegrenzten Milchvorrat des Landwirts bedienen. Hier kam er auch erstmals mit seinem 'Lebenselixier' in Berührung.

'Es ist gut für meinen Körper und für meine Knochen'

"Meine Ernährung war immer reich an Milch und gesunden Lebensmitteln, da ich auf dem Bauernhof gearbeitet habe. Ich erinnere mich oft daran und bin der Meinung, dass dies mir einen guten Start ins Leben ermöglicht hat, sowohl für meinen Körper als auch für meine Knochen", erklärt Dransfield. Er mischt seine Milch immer mit Ovomaltine, da er überzeugt ist, dass das Pulver der Milch Geschmack und Vitamine verleiht.

© Ovomaltine

Vincent ist besondere Ausnahme

Gemäß einer Studie der Universität Boston sind 90 Prozent der über Hundertjährigen Frauen. Dransfield gehört somit zu der exklusiven Gruppe von wenigen Männern, die ein solch hohes Alter erreichen. Die Forscher führen die Langlebigkeit dieser betagten Ruheständler auf ein intaktes Immunsystem zurück. Obwohl bei vielen Menschen die Abwehrkräfte mit dem Alter nachlassen, ist dies bei den Super-Oldies nicht der Fall.