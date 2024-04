17 Verletzte bei Busunfall mit Fußballfans

Auf dem Rückweg von einem Fußballspiel ist ein Bus mit 40 Fans in England mit einem Auto zusammengestoßen und umgestürzt.

17 Menschen seien verletzt worden, davon sieben schwer, teilte die Polizei West Yorkshire am Sonntag mit. Bei den Businsassen handelt es sich um Anhänger des nordostenglischen Clubs South Shields FC, die von einer Partie in Tamworth nahe Birmingham zurückkehrten.

"Unsere Gedanken sind bei den Fans, die auf dem Heimweg vom heutigen Spiel in einen Unfall verwickelt waren", schrieb der Sechstligist bei X (früher Twitter). "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine weiteren Einzelheiten vor, wir hoffen jedoch, dass alle in Sicherheit sind und sich erholen."

Genauere Angaben zum Unfall am Samstagabend gab es zunächst nicht. Womöglich sei noch ein weiteres Auto verwickelt gewesen, hieß es in der Polizeimitteilung. Die Schnellstraße A1 bei Pontefract war in Richtung Norden teilweise stundenlang gesperrt.