Ein Verdächtiger hatte mit seinem Auto eine Menschengruppe gerammt.

Peking. Bei einem "Angriff" mit einem Auto sind in der südchinesischen Stadt Zhuhai laut Polizei 35 Menschen getötet und 43 weitere verletzt worden. Im Sportzentrum der Stadt habe sich am Montagabend "ein schwerer und bösartiger Angriff ereignet", erklärte die Polizei am Dienstag. Dabei habe ein Verdächtiger mit seinem Auto eine Menschengruppe gerammt, die dort gerade trainierte.

Mehr Infos in Kürze ...