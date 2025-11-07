6-Jähriger schießt auf Lehrerin – sie bekommt 10 Mio. Dollar

Die Mutter des Buben erhielt eine Gefängnisstrafe.

Washington. Sie war in ihrer Schule von einem sechsjährigen Schulkind angeschossen worden - nun hat eine frühere Lehrerin, Abigail Zwerner, von einem US-Gericht rund zehn Millionen Dollar (rund 8,67 Millionen Euro) Schadenersatz zugesprochen bekommen. Im Jänner 2023 hatte der Bub im Bundesstaat Virginia auf die Frau geschossen. Sie wurde an der Hand und an der Brust getroffen und musste zwei Wochen lang im Krankenhaus behandelt werden.

Die Lehrerin erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin und warf ihr vor, Warnungen ignoriert zu haben, dass das Kind eine Waffe mit in die Schule gebracht hatte. Sie forderte 40 Millionen Dollar Schadenersatz. Vor Gericht sagte die Frau aus, sie habe geglaubt, sterben zu müssen.

Die Mutter des Kindes, das auf die Lehrerin geschossen hatte, war bereits zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwar sind Unfälle mit kleinen Kindern und Schusswaffen in Privathaushalten in den USA häufig. Fälle von Schüssen durch Kinder unter zehn Jahren in Schulen kommen hingegen selten vor. Eine vom US-Forscher David Riedman zusammengestellte Datenbank hat seit den 1970er-Jahren rund 15 solcher Fälle erfasst.