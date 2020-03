Coronavirus: 41 Tote in nur 24 Stunden in Italien

Mittlerweile wurden in allen italienischen Regionen wurden Infektionsfälle gemeldet.

In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 148 gestiegen, das sind 41 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Infizierten stieg um 590 Personen auf 3.296, sagte Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli bei einer Pressekonferenz in Rom.



Die meisten Todesfälle wurden in den norditalienischen Regionen Lombardei und Emilia Romagna gemeldet. In der Lombardei gab es 2.251 Infektionsfälle, das sind 300 mehr als am Mittwoch. Unter anderem wurde ein Baby positiv auf das Coronavirus getestet, das sich im Krankenhaus von Brescia befindet.



Infektionen gab es inzwischen in allen italienischen Regionen. Die Zahl der genesenen Patienten stieg auf 414. 10,7 Prozent aller Infizierten sei genesen, sagte der Zivilschutzchef. 3,8 Prozent der Patienten sei gestorben. Bei den Todesopfer handelt es sich um bereits an anderen Krankheiten leidenden Patienten im Alter zwischen 60 und 94 Jahren.



Italien hat wegen der Coronavirus-Epidemie drastische Maßnahmen ergriffen und am Mittwoch die Schließung aller Schulen und Universitäten im Land zunächst bis zum 15. März beschlossen. Italien ist das in Europa am schwersten vom Ausbruch des SARS-CoV-2-Virus betroffene Land. In allen 20 italienischen Regionen wurden bisher Infektionsfälle gemeldet.