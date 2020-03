Mit ihrer Meinung und ihren Äußerungen sorgte sie häufig für einen Skandal. Jetzt erlag die Sechsfachmutter ihrem Krebsleiden.

Die im deutschsprachigen Raum durch Fernsehauftritte bekannt gewordene vollverschleierte Schweizer Muslimin Nora Illi ist tot. Die Mitbegründerin des Islamistischen Zentralrats der Schweiz (IZRS) starb nach Angaben des Zentralrats von Dienstag im Alter von 35 Jahren an Krebs. Sie hatte sechs Kinder.



Illi war 2016 in der deutschen ARD-Talkshow "Anne Will" aufgetreten, was damals eine Kontroverse auslöste. Will wurde vorgeworfen, dem radikalen Islam eine Plattform geboten zu haben. Illi war 2003 zum Islam konvertiert.



Sie setzte sich auch im Schweizer Fernsehen für das Recht auf die Verschleierung und einen ultra-orthodoxen, salafistischen Islam ein. Anfang Dezmber 2017 soll Illi auch in einer Wiener Moschee aufgetreten sein und gegen den Rechtsstaat gewettert haben.