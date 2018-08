Liebe Wutbürger,

dieser Brief geht an die Menschen, die sich angesprochen fühlen; An die Nazis, an die Rechtsextremsten, an jene auf den Straßen, die „ Wir sind das Volk“ rufen. Dieser Brief gilt jenen, die auf Flüchtlinge neidisch sind, jenen, die sich freuen, wenn ein Flüchtlingshelfer durch einen Asylwerber misshandelt wurde. Er geht an jene, die Ausländer hassen und die, die sich hinter dem PC verstecken und Menschen beleidigen. Er ist an diejenigen adressiert, die sich freuen, wenn Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, anstatt ihnen zu helfen. Er gilt jenen, die sagen „Flüchtlinge haben unsere Jobs weggenommen“ und selbst nichts im Leben erreicht haben.

Wie kann man so herzlos sein, wie kann man Menschen im Netz beleidigen, ohne sie kennengelernt zu haben? Habt ihr euch selbst nicht gefragt, ob es vielleicht daneben ist, Ressentiments zu teilen und damit Hass gegen Ausländer zu schüren? Wie kann man denn so verblendet sein? Ich denke, dass die meisten von euch selbst keine gute Ausbildung genossen haben und tagtäglich ohne zu arbeiten, vor dem PC Menschen beleidigen und sich dann darüber freuen.

Ausländer, also auch Flüchtlinge, sind nicht in Europa, um Hass zu erzeugen oder wie ein Nichts behandelt zu werden. Auch wir sind ganz normale Menschen, auch wenn wir schwarze Haare, dunkle Haut, eine andere Religion haben oder eine ganz andere Sprache sprechen.

Es hat nicht viel zu bedeuten. Viele von Euch denken an Kriminalität, wenn ihr das Wort Ausländer hört, warum? Was müssen wir noch machen, um als Menschen bezeichnet zu werden? Aber es scheint euch egal zu sein. Hauptsache, die, die schwarze Haare, dunkle Haut haben und arabisch sprechen sind kriminell. Eure Aussagen im Netz oder auch auf der Straße machen mich traurig und zugleich sehr wütend. Ihr solltet euch schämen, denn eure Landsleute schämen sich für euch.

Euer Hass wird euch irgendwann selbst zerlegen. Ich hoffe ihr habt verstanden, dass ihr euch zum Affen macht und die Menschen wollen eure Sorgen nicht verstehen, wer versucht mit euch zu reden, wird geschlagen und bespuckt.

Wir Flüchtlinge, die Deutschen und die Österreicher wollen mit euch Wutbürgern, die sich angesprochen fühlen, nicht in diesem Land gemeinsam leben! Ihr trägt zur der Spaltung unserer Gesellschaft bei. Aber das ist euch egal, Hauptsache ihr seid das Volk und Ausländer raus aus Europa. Mann oh Mann, seid ihr im Herzen arm. Sucht euch ein anderes Land aus, vielleicht wäre Syrien passender, weil ihr ja immer postet Syrien sei vom Krieg befreit. Das will ich sehen, wie ein Wutbürger dort ein Bild von sich schießt.

Dort könnt ihr auch auf die Straßen gehen und wir sind das Volk brüllen. Ihr seid diejenigen, die sich in „eurem“ Land fremd fühlen? Dann wäre es vielleicht an der Zeit auszuwandern oder ihr integriert euch in unsere Gesellschaft. Wer sich hier fremd fühlt, sollte das Land rasch verlassen. Geht am besten zu Donald Trump oder Wladimir Putin, die werden euch sicherlich von ganzem Herzen lieb haben und ich will sehen, wir ihr dort „Wir sind das Volk“ brüllt! Euch werden wir sicherlich nicht vermissen!

Liebe Grüße,



Aras Bacho



