Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Achtung! Wer sein Essen oft nachsalzt, kann schwerhörig werden
© getty/Symbolbild

Studie

Achtung! Wer sein Essen oft nachsalzt, kann schwerhörig werden

14.09.25, 11:16
Teilen

Eine groß angelegte Studie aus Südkorea zeigt: Wer häufig nachsalzt, hat ein deutlich höheres Risiko für Hörverlust. 

Forscher der Kyungpook National University haben untersucht, wie stark sich häufiges Nachsalzen auf das Gehör auswirkt. Analysiert wurden Daten von rund 500.000 Menschen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren. Alle Teilnehmer hatten zu Beginn der Studie ein gesundes Gehör und wurden im Schnitt 11 Jahre lang medizinisch beobachtet.

23 Prozent höheres Risiko

Rund 19.000 Personen entwickelten im Laufe der Zeit eine Schwerhörigkeit. Besonders auffällig: Je häufiger die Probanden ihr Essen nachsalzten, desto höher war das Risiko für Hörschäden. Im Vergleich zu Menschen, die selten oder nie zusätzlich Salz verwendeten, hatten Salzliebhaber ein um 23 Prozent höheres Risiko.

Besonders gefährdete Gruppen

Am stärksten betroffen waren Teilnehmer unter 60 Jahren, Männer und Personen ohne Diabetes oder Bluthochdruck. Zudem zeigte sich, dass Menschen mit zu Beginn normalem Gehör deutlicher unter dem Salz-Effekt litten als jene, die bereits leichte Einschränkungen hatten.

Möglicher Zusammenhang über Entzündungen

Die Forscher vermuten, dass Entzündungsmarker eine zentrale Rolle spielen. Eine salzreiche Ernährung kann das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen, Entzündungsprozesse fördern und so langfristig auch das Gehör schädigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden