Achtung! Wer sein Essen oft nachsalzt, kann schwerhörig werden

Eine groß angelegte Studie aus Südkorea zeigt: Wer häufig nachsalzt, hat ein deutlich höheres Risiko für Hörverlust.

Forscher der Kyungpook National University haben untersucht, wie stark sich häufiges Nachsalzen auf das Gehör auswirkt. Analysiert wurden Daten von rund 500.000 Menschen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren. Alle Teilnehmer hatten zu Beginn der Studie ein gesundes Gehör und wurden im Schnitt 11 Jahre lang medizinisch beobachtet.

23 Prozent höheres Risiko

Rund 19.000 Personen entwickelten im Laufe der Zeit eine Schwerhörigkeit. Besonders auffällig: Je häufiger die Probanden ihr Essen nachsalzten, desto höher war das Risiko für Hörschäden. Im Vergleich zu Menschen, die selten oder nie zusätzlich Salz verwendeten, hatten Salzliebhaber ein um 23 Prozent höheres Risiko.

Besonders gefährdete Gruppen

Am stärksten betroffen waren Teilnehmer unter 60 Jahren, Männer und Personen ohne Diabetes oder Bluthochdruck. Zudem zeigte sich, dass Menschen mit zu Beginn normalem Gehör deutlicher unter dem Salz-Effekt litten als jene, die bereits leichte Einschränkungen hatten.

Möglicher Zusammenhang über Entzündungen

Die Forscher vermuten, dass Entzündungsmarker eine zentrale Rolle spielen. Eine salzreiche Ernährung kann das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen, Entzündungsprozesse fördern und so langfristig auch das Gehör schädigen.