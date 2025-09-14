Alles zu oe24VIP
Radfeld
© ZOOM.Tirol

Spektakulärer Crash

Sekundenschlaf: 25-Jähriger überschlägt sich mit BMW

14.09.25, 10:44
In den frühen Morgenstunden kam es auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Radfeld zu einem spektakulären Unfall.  

Tirol. Ein 25-jähriger deutscher Autofahrer verlor gegen 02.25 Uhr in einem Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt Kramsach die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach ersten Ermittlungen dürfte Sekundenschlaf die Ursache gewesen sein. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Betonleitwand und überschlug sich. Der Lenker konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Wagen befreien. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, ein Notarzt war ebenfalls im Einsatz.

Radfeld
Radfeld
Neben Rettung und Notarzt standen auch die Freiwillige Feuerwehr Wörgl sowie die Autobahnpolizei Wiesing im Einsatz.

