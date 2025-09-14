Kleinbus geriet auf der A12 in Vollbrand

Am Samstagabend geriet auf der A12 bei Kramsach ein Kleinbus in Vollbrand, die Autobahn musste vollständig gesperrt weden.

Der 58-jährige Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin bemerkten den Brand kurz nach der Auffahrt Kramsach gegen 21.35 Uhr, nachdem andere Verkehrsteilnehmer sie per Lichthupe gewarnt hatten. Sie lenkten das Fahrzeug auf den Pannenstreifen und verließen es rechtzeitig. Kurz darauf stand der Kleinbus in Vollbrand.

© ZOOM.Tirol

Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Lärmschutzwand über. Um die im Wagen befindliche Gasflasche gefahrlos zu bergen und zu kühlen, war eine Totalsperre erforderlich. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kramsach, Radfeld und Brixlegg mit insgesamt 58 Kräften und sieben Fahrzeugen.

© ZOOM.Tirol

© ZOOM.Tirol

© ZOOM.Tirol

Der Kleinbus wurde vollständig zerstört, außerdem entstanden Schäden am Asphalt und an der Lärmschutzwand. Als Ursache gilt ein technischer Defekt.