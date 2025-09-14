Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Kramsach
© ZOOM.Tirol

Großeinsatz

Kleinbus geriet auf der A12 in Vollbrand

14.09.25, 07:49
Teilen

Am Samstagabend geriet auf der A12 bei Kramsach ein Kleinbus in Vollbrand, die Autobahn musste vollständig gesperrt weden. 

Der 58-jährige Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin bemerkten den Brand kurz nach der Auffahrt Kramsach gegen 21.35 Uhr, nachdem andere Verkehrsteilnehmer sie per Lichthupe gewarnt hatten. Sie lenkten das Fahrzeug auf den Pannenstreifen und verließen es rechtzeitig. Kurz darauf stand der Kleinbus in Vollbrand.

Kramsach
© ZOOM.Tirol

Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Lärmschutzwand über. Um die im Wagen befindliche Gasflasche gefahrlos zu bergen und zu kühlen, war eine Totalsperre erforderlich. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kramsach, Radfeld und Brixlegg mit insgesamt 58 Kräften und sieben Fahrzeugen.

Kramsach
© ZOOM.Tirol

Kramsach
© ZOOM.Tirol

Kramsach
© ZOOM.Tirol

Der Kleinbus wurde vollständig zerstört, außerdem entstanden Schäden am Asphalt und an der Lärmschutzwand. Als Ursache gilt ein technischer Defekt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden