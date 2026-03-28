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Ägypten
© Getty

Reise-Ärger

Ägypten greift durch: DIESE Regeln verderben jetzt vielen Urlaubern die Abende

28.03.26, 09:04
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Ägypten steckt in einer Krise und plötzlich betrifft das auch Urlauber. Wer jetzt Sonne, Strand und Party erwartet, muss sich auf drastische Änderungen einstellen. 

Ab dem 28. März 2026 ist mit langen Abenden vorerst Schluss: Restaurants, Cafés, Geschäfte und Einkaufszentren müssen künftig spätestens um 21 Uhr zusperren. Lediglich am Donnerstag und Freitag dürfen sie bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Die Regelung gilt landesweit, auch in beliebten Urlaubsdestinationen wie Hurghada oder Sharm el-Sheikh. Laut „Daily Mail“ sollen die Maßnahmen zunächst für einen Monat gelten. 

Energiekrise zwingt zu Maßnahmen

Hinter den harten Regeln steckt eine massive wirtschaftliche Belastung: Steigende Energiepreise und die Auswirkungen des Nahost-Kriegs setzen das Land unter Druck. Um Strom zu sparen, wird nun die öffentliche Beleuchtung reduziert, teilweise auf Homeoffice umgestellt und zudem kann es in den Abendstunden zu Stromabschaltungen kommen. 

Was Urlauber jetzt wirklich erwartet

Für Touristen heißt das: Urlaub ja, aber mit gewissen Einschränkungen. Spontane Abendessen, Shopping oder Ausflüge werden schwieriger, weil das sonst lebhafte Nachtleben stark eingeschränkt ist. Gleichzeitig gibt es etwas Entwarnung: Viele Hotels und Resorts sind gut vorbereitet und verfügen über Notstromaggregate, sodass wichtige Dinge wie Klimaanlagen oder Wasser weiterlaufen.

Unklar ist noch, wie stark einzelne Urlaubsregionen wirklich betroffen sind. Teilweise sollen touristische Einrichtungen weniger Einschränkungen spüren. Eins ist klar: Ägypten bleibt ein beliebtes Reiseziel, aber der Traumurlaub bekommt plötzlich einen Energie-Dämpfer.

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