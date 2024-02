Al-Jazeera-"Journalist" als Hamas-Terrorist entlarvt

Nach der Verwundung von zwei Journalisten des katarischen Fernsehsenders Al Jazeera bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen kommt die Wahrheit über einen der Männer ans Tageslicht. Laut israelischer Armee (IDF) ist einer der beiden ein Hamas-Terrorist. Der Reporter Ismail Abu Omar sei ein "stellvertretender Kompanie-Kommandeur des Östlichen Hamas-Bataillons von Chan Junis", erklärte die israelische Armee.

Abu Omar habe sich "im Kibbuz Nir Oz während des Massakers vom 7. Oktober gefilmt und es in sozialen Medien veröffentlicht", hieß es weiter. Al Jazeera äußerte sich zunächst nicht zu dieser Anschuldigung.

Ismail Abu Omar holds two roles. According to @AlJazeera , he’s a journalist. According to common sense, he’s a terrorist.



How do we know this? Abu Omar is a deputy company commander in Hamas’ Eastern Battalion of Khan Yunis who filmed himself in Kibbutz Nir Oz during the… pic.twitter.com/eHYR14o0RI