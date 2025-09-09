Arkansas mobilisiert Nationalgarde für Einwanderungskontrolle

Inmitten der anhaltenden Debatte in den USA über den Einsatz der Nationalgarde in Großstädten durch die Regierung von Präsident Donald Trump hat der südliche US-Staat Arkansas nun die Nationalgardisten für Migrationseinsätze mobilisiert.

Die republikanische Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders gab bekannt, dass die Nationalgarde des Bundesstaates die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) bei deren Einsätzen unterstützen werde.

Im Fokus stehen angeblich gewalttätige Einwanderer, die sich ohne Papiere in den USA aufhalten sollen. Ein Militärvertreter erläuterte, dass es bei dem Einsatz der Nationalgarde konkret um administrative und logistische Hilfe gehe. Das US-Heimatschutzministerium habe die Unterstützung angefordert. Allein 40 Nationalgardisten sollen sich etwa um den Transport von Häftlingen kümmern, unter anderem in der Hauptstadt Little Rock.