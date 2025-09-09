Alles zu oe24VIP
Besser als OpenAI

Auf diese KI setzt Microsoft in der Zukunft

09.09.25, 21:47
  Microsoft vertraut einem Medienbericht zufolge nicht mehr allein auf die Künstliche Intelligenz (KI) von OpenAI. 

Der US-Konzern setze bei seiner Bürosoftware Office künftig teilweise auf die Technologie von Anthropic, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Dienstag. Die KI "Claude" sei den OpenAI-Produkten bei einigen Aufgaben wie der Erstellung von Präsentationen überlegen. Die neue Kooperation solle in den kommenden Monaten offiziell verkündet werden.

Für den Zugang zur Anthropic-Software zahle Microsoft Gebühren an den Anthropic-Großaktionär Amazon Web Services (AWS). AWS ist der weltgrößte Cloud-Anbieter und in diesem Bereich ein direkter Konkurrent von Microsoft.

Milliarden Investition

Der Software-Konzern hat in den vergangenen Jahren mehr als 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und bisher ausschließlich dessen KI genutzt. Keines der genannten Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

