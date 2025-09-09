Neue Doppelspitze für die Hofburg Vienna für nachhaltiges Wachstum

Mit zwei strategischen Personalentscheidungen stärkt das internationale Kongress- und Eventcenter Hofburg Vienna seine Marktposition: Neue Geschäftsführung und Leitung Sales & Marketing sorgen für Stabilität, Kundennähe und frische Impulse.

Armin Egger, Geschäftsführer HOFBURG Vienna und Barbara Riedl, Head of Sales & Marketing © HOFBURG Vienna, K. Schiffl

Seit September 2025 übernimmt Armin Egger MBA die Geschäftsführung der HOFBURG Vienna. Der erfahrene Manager bringt umfangreiche internationale Erfahrung im MICE-Business mit und setzt auf das bewährte Team, um die Position des Eventcenters als eine der führenden Adressen Europas weiter auszubauen.

Parallel dazu leitet Barbara Riedl den Bereich Sales & Marketing. Mit Fokus auf Kundenbeziehungen, Marktentwicklung und Vertrieb verstärkt sie die Aktivitäten des Hauses und erschließt neue Marktpotenziale. Gemeinsam stehen beide für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der HOFBURG Vienna.

Fokus auf Service, Professionalität und Technologie

„Mit dieser Doppelspitze setzen wir auf drei Säulen unseres Erfolges: höchste Servicequalität, Professionalität im Veranstaltungsmanagement und modernste Technologie“, betonen die Gesellschafter Matthias Winkler und Jürgen Unger.

Der strategische Fokus liegt auf internationalen Kongressen, Tagungen sowie nationalen und internationalen Banketten und Galaevents ab 250 Personen. Individuelle Eventkonzepte werden künftig noch enger mit den Kunden umgesetzt – getreu dem Motto: „Der Erfolg der HOFBURG Vienna ist immer auch der Erfolg ihrer Kundinnen und Kunden“.

Innovation und Zukunftsfähigkeit im Eventmarkt

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Geschäftsführung liegt auf der Integration innovativer Technologien, um die Wettbewerbsfähigkeit der Hofburg Vienna im internationalen Eventmarkt nachhaltig zu stärken.

Mit dieser klaren strategischen Ausrichtung positioniert sich dieHofburg Vienna als erstklassiges Event- und Kongresszentrum für nationale und internationale Veranstaltungen – mit einem starken Team, modernen Lösungen und Kundennähe als Erfolgsfaktor.

Kommende Event-Highlights

Die TEDAI Vienna, versammelt die klügsten Köpfe der globalen Kl-Szene in der HOFBURG Vienna. Vom 25.-26. September werden die Festsäle zur Drehscheibe des weltweiten Kl-Dialogs. Die geballte Welt der Designs präsentiert sich bei der Design District, die Messe für Interior, Möbel und Lifestyle von 03.–05. Oktober.

Die Fachkonferenz HR Inside Summit am 08. und 09. Oktober stellt Menschlichkeit und KI in den Fokus und beim Wiener Kongress Kardiologie von 16.-18.Oktober hält die Wissenschaft Einzug. Von 06.-07.November findet das jährlich stattfindende Global Peter Drucker Forum in den Festsälen statt. Das Programm ist inhaltlich bestechend, die Teilnehmer wissen aber, dass der zentrale Mehrwert aus den Interaktionen und dem Networking in der HOFBURG Vienna entsteht.

Ob Art & Antique HOFBURG Vienna von 13.-17.November, ÖGDV Dermatologie Tagung von 28.-29. November oder Firmenweihnachtsfeiern im Dezember 2025 - die Veranstaltungslocation im Herzen von Wien ist ein beliebter Treffpunkt.