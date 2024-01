Arzt: DAS steckt hinter Trumps mysteriösen Flecken

Eigenartige Flecken an der rechten Hand von Donald Trump sorgen für wilde Spekulationen.

Langsam aber sicher nimmt der Wahlkampf in den USA Fahrt auf. Ex-Präsident Donald Trump konnte gerade erst die Vorwahlen in Iowa haushoch gewinnen – nun machen bereits Spekulationen um seinen Gesundheitszustand die Runde.

Anlass sind mysteriöse Flecken auf Trumps Haut: Als der 77-Jährige am Mittwochmorgen beim Verlassen des Trump Towers die rechte Hand zum Gruß hob, waren mehrere knallrote Flecken deutlich sichtbar. Rasch wurde im Netz darüber spekuliert, ob Trump etwa an Gonorrhoe oder Syphilis erkrankt sei oder sich schlichtweg am Selbstbräuner vergriffen habe.

© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU ×

Ein New Yorker Hautarzt hat gegenüber dem „Business Insider“ mit den Gerüchten aufgeräumt. Die mysteriösen Flecken auf Trumps Hand schauen eindeutig wie ein Ausschlag aus, so der Mediziner. Der Ex-US-Präsident Trump wäscht sich aus Angst vor Keimen sehr oft die Hände, wodurch sich wohl trockene Stellen entwickelt haben.

Möglich sei auch, dass sich Trump beim Golfspielen ohne Handschuhe Blasen zugezogen habe, so der Hautarzt. Jedenfalls sei es auszuschließen, dass die Flecken auf eine Geschlechtskrankheit hinweisen.