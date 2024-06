Assange vor Freilassung und Rückkehr nach Australien

In dem jahrelangen rechtlichen Streit um den Wikileaks-Gründer Julian Assange gegen seine Auslieferung von Großbritannien an die USA zeichnet sich überraschend eine Lösung ab.

Assange erzielte mit dem US-Justizministerium eine Einigung, wonach er sich in dem Spionageskandal teils schuldig bekennen will und ihm im Gegenzug eine weitere Haft in den USA erspart bleibt, wie aus am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Dadurch könnte er schon bald in seine Heimat Australien zurückkehren. Ein Gericht muss die Einigung allerdings noch absegnen.