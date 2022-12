Asylwerber (27) aus Eritrea: Das wissen wir über den Mädchen-Mörder

Eces Mörder lauerte auf dem Schulweg auf die 14-Jährige und eine Freundin auf.

Ein 27 Jahre alter Mann soll zwei Mädchen in Illerkirchberg bei Ulm auf dem Weg zur Schule mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt haben, dass eine 14-Jährige starb. Das zweite Opfer, eine 13-Jährige, lag schwer verletzt im Krankenhaus. Der Angreifer soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmorgen aus einer benachbarten Asylbewerberunterkunft gekommen und nach der Tat wieder dorthin geflüchtet sein.

"Als die Polizei diese mit Spezialkräften durchsuchte, traf sie dort auf drei Bewohner, alle Asylbewerber aus Eritrea", hieß es weiter. Bei dem 27-Jährigen habe die Polizei ein Messer gefunden, das als Tatwaffe in Betracht komme. "Der Verdächtige befindet sich aktuell unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus."

Was bisher über den Verdächtigen bekannt ist

Der 27-jährige Eritreer befindet sich seit 2016 in Deutschland und hat Aufenthaltserlaubnis bis 2023.Er ist bisher lediglich wegen Schwarzfahrens polizeilich aufgefallen. Der Mann verletzte sich bei der Tat selbst schwer und musste notoperiert werden. Er wird derzeit im Krankenhaus behandelt und polizeilich bewacht. Die Beamten fanden bei ihm ein Messer, das als Tatwaffe gedient haben kann. Eine Obduktion der Leiche soll nun die genaue Todesursache klären.

Illerkirchberg ist eine Gemeinde im Süden von Ulm. Sie liegt im Alb-Donau-Kreis und unmittelbar an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Knapp 5.000 Menschen lebten hier nach aktuellsten Angaben Ende 2021.