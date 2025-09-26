Alles zu oe24VIP
© apa

Aus 22. Stock

70-Meter-Stunt: Red-Bull-Skateboarder bricht Weltrekord

26.09.25, 08:27
Teilen

Skateboard-Legende Sandro Dias (50) wagte in Brasilien das Unglaubliche: Ein Drop-in vom 22. Stockwerk – 70 Meter tief. Der Stunt bringt ihm einen spektakulären Weltrekord. 

Skateboarder Sandro Dias (50) hat sich von einem 22-stöckigen Hochhaus in die Tiefe gestürzt – und mit 70 Metern einen neuen Weltrekord im Drop-in aufgestellt.

Sandro Dias
Sandro Dias
Sandro Dias
Vorbereitung und Risiko

Der sechsfache Weltmeister im Vert-Skaten bereitete sich wochenlang vor. Rampen-Training mit Gewichten, Ziehen durch Autos und eine gigantische Schaumstoff-Knautschzone machten den Versuch möglich.

Unterstützung von Tony Hawk

Skater-Legende Tony Hawk äußerte sich vorab: „Das ist nichts, was man einfach probiert. Sandro, ich glaube an dich!“ – und behielt recht.

Sandro Dias
Sandro Dias
Red Bull-Projekt

Der Stunt wurde von Red Bull finanziert. Das Gebäude, das schon lange Skater faszinierte, wurde extra präpariert – und diente erstmals als Quarterpipe.

