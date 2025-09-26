70-Meter-Stunt: Red-Bull-Skateboarder bricht Weltrekord

Skateboard-Legende Sandro Dias (50) wagte in Brasilien das Unglaubliche: Ein Drop-in vom 22. Stockwerk – 70 Meter tief. Der Stunt bringt ihm einen spektakulären Weltrekord.
Skateboarder Sandro Dias (50) hat sich von einem 22-stöckigen Hochhaus in die Tiefe gestürzt – und mit 70 Metern einen neuen Weltrekord im Drop-in aufgestellt.
Vorbereitung und Risiko
Der sechsfache Weltmeister im Vert-Skaten bereitete sich wochenlang vor. Rampen-Training mit Gewichten, Ziehen durch Autos und eine gigantische Schaumstoff-Knautschzone machten den Versuch möglich.
Unterstützung von Tony Hawk
Skater-Legende Tony Hawk äußerte sich vorab: „Das ist nichts, was man einfach probiert. Sandro, ich glaube an dich!“ – und behielt recht.
Red Bull-Projekt
Der Stunt wurde von Red Bull finanziert. Das Gebäude, das schon lange Skater faszinierte, wurde extra präpariert – und diente erstmals als Quarterpipe.