Tapfere Bullen kassieren bitteres Last-Minute-0:1 gegen Porto

0:1! Nach einem bitteren Gegentor in der Nachspielzeit gehen die Salzburger Bullen nach einer starken Leistung zum Europa-League-Auftakt gegen Porto mit leeren Händen nach Hause.

Warum nicht gleich? Nach drei peinlichen Auftritten in der Bundesliga (nur 1 Punkt) präsentierten sich die Salzburger Bullen am Donnerstag so, wie wir sie aus glorreichen Europacup-Zeiten kennen: Vorne bissig, hinten kompakt. Im Mittelfeld waren Kapitän Bidstrup und Aljabegovic top.

Dabei begann der FC Porto so, wie man es vom portugiesischen Tabellenführer erwarten durfte. 3. Minute: Eckball, Sainz knallt den zweiten Ball an die Querlatte (3.).

Die nächsten Chancen kommen von den Salzburgern. Doch Ratkov (12.) scheitert an Porto-Goalie Costa, ein Schuss von Diabate aus kurzer Distanz wird geblockt (14.). Bidstrup ist zu unpräzise (24.).

Die vermeintliche Porto-Führung nach einem Corner wird zurückgenommen - Hands (21.).

79. Minute: Vertessen vergibt "Matchball"

Gegen Ende der ersten Halbzeit kommen die Portugiesen auf: Eine tolle Schlager-Parade verhindert das 0:1 (33.). Gabri Veiga vergibt aus kurzer Distanz mit dem Kopf (42.).

Mit dem neuen Selbstvertrauen starten die Bullen in die 2. Halbzeit und jubeln, als Ratkov trifft - leider Abseits (57.). Vertessen vergibt den "Matchball" alleinstehend vor Goalie Costa (78.).

Und als alle schon an ein 0:0 dachten, schoss Gomes Porto zum glücklichen 1:0-Sieg (93.).

In der hitzigen Schlussphase sieht der Salzburger Co-Trainer Rot.

Jedenfalls macht dieser Auftritt Hoffnung. Nächsten Donnerstag geht's zu Olympique Lyon.