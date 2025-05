Aus Bronze: Melanias Trump-Statue gestohlen

Die erste war von Unbekannten verbrannt worden - nun ist auch die zweite Statue von Melania Trump in Slowenien verschwunden.

Die lebensgroße Bronzefigur der US-Präsidentengattin sei gestohlen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nahe der Stadt Sevnica

Eine Untersuchung sei im Gange. Die 2020 errichtete Statue stand auf einem Feld nahe der Stadt Sevnica, wo die Ehefrau von Donald Trump aufgewachsen ist. Es handelte sich um die Nachbildung einer früheren Statue der US-Präsidentengattin aus Holz, die von Unbekannten in Brand gesetzt worden war. Gefertigt wurde die Bronzestatue vom US-Künstler Brad Downey. Er bezeichnete sein Werk im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP als "Karikatur".

Restriktive Einwanderungspolitik

Es sei als Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik des US-Präsidenten gedacht, indem es darauf anspiele, dass dessen eigene Frau eine Immigrantin ist. Melania Trump war in den 1990er-Jahren aus ihrer Heimat in die US-Metropole New York gezogen, wo sie als Model arbeitete und Trump kennenlernte.