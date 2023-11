Baby-Fotos auf Windelpackungen oft gefährlich

Forscher haben herausgefunden, dass viele Windelpackungen vollkommen falsche und unsichere Schlafpositionen von Babys zeigen.

Bilder von schlafenden Babys auf Windelpackungen in Europa vermitteln Eltern oftmals ein falsches Bild, weil sie die Kleinen in Schlafpositionen zeigen, die nicht sicher sind. Säuglinge liegen auf den Fotos oft in Positionen, die Experten als riskant einstufen. Das zeigt eine Studie aus dem "Journal of Pediatrics". Dafür wurden 311 Windelpackungen in elf europäischen Ländern untersucht. Ergebnis: 80 Prozent der Windelpackungen enthalten Babybilder, die eine falsche Schlafposition darstellen.

Statt das Baby in Rückenlage zu zeigen, sind die Kleinen oft neben losen Objekten oder sogar neben einer anderen Person abgebildet. Das könnte Eltern zur Nachahmung animieren. Deshalb fordern Experten ein Gesetz, das nur noch Bilder auf Kinderpflegeprodukten erlauben soll, die den Schlafempfehlungen gegen plötzlichen Kindstod entsprechen.