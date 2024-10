Balkan-Ukraine-Gipfel in Kroatien mit Selenskyj

Gipfeltreffen steigt in Dubrovnik

Die Staats- und Regierungschefs der Balkanländer kommen am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Gipfeltreffen im kroatischen Dubrovnik zusammen.

Bei dem Treffen geht es nach den Worten des kroatischen Regierungschefs Andrej Plenkovic um die Unterstützung des ukrainischen "Freiheitskampfes" durch die gesamte Region. Es wird Selenskyjs zweite Reise auf den Balkan in diesem Jahr sein.

Im Februar hatte er auf einem ähnlichen Gipfeltreffen in Albanien die Länder der Region um Waffen und Munition für die Verteidigung der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg gebeten. Insbesondere Serbien und Bosnien verfügen über erhebliche Kapazitäten zur Herstellung von Munition. Überschattet wird der Gipfel in Kroatien von einem innenpolitischen Streit um die Unterstützung der Ukraine. Präsident Zoran Milanovic stellte sich vergangene Woche gegen die Entscheidung der Regierung, dass kroatische Soldaten an einer NATO-Mission zur Ausbildung ukrainischer Soldaten teilnehmen.