© Getty

Betroffene besorgt

Bauern müssen für Luxus-Trump-Golfresort weichen

11.08.25, 20:59
Die Trump-Familie sorgt für den nächsten Ärger. In Vietnam wollen sie ein großes neues Golfresort bauen. 

Viele vietnamesische Bauern sind besorgt. Sie müssen für den Bau eines luxuriösen Golfresorts der Trump-Familie weichen. Die Betroffenen wurden sogar von der Regierung schon aufgefordert, ihr Land zu verlassen. Die Bauern erhalten eine Entschädigung, welche laut "Reuters" bei weitem nicht für ihren Lebensunterhalt ausreicht.

Der Bau soll nächsten Monat beginnen. Die beschleunigte Genehmigung ist dem kürzlichen Handelsdeal zwischen Vietnam und den USA zu verdanken. Es ist das erste Projekt der Trump-Familie im südostasiatischen Staat.

Niedrige Entschädigung

Für das Resort müssen jetzt Obstbauern weichen. Viele von ihnen sind älter und fragen sich, wie sie in der dynamischen Wirtschaft von Vietnam eine neue Existenz aufbauen können.

Laut "Reuters" haben die Bauern als Entschädigungsangebot eine Zahlung zwischen 12 und 30 US-Dollar pro Quadratmeter Land sowie Reis für mehrere Monate erhalten. Ein vietnamesischer Beamter sagt, dass die Entschädigungsraten in der Provinz meist nicht höher als 14 Dollar pro Quadratmeter waren.

Manche Hoffen

Trotz der Kritik gibt es auch positive Stimmen. Bewohner in den benachbarten Dörfern erhoffen sich durch das Resort neue Geschäftsmöglichkeiten.

