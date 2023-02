Beben in Türkei und Syrien: Bereits mehr als 10.000 Tote

Zwei Tage nach den schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien ist die Zahl der geborgenen Todesopfer rasant angestiegen

Mehr als 10.000 Tote wurden am Mittwoch gemeldet. In kurzen Abständen verzeichneten Behörden und Rettungskräfte in beiden Ländern immer höhere Opferzahlen. Allein in den Regionen im Süden der Türkei seien bisher 7.108 Tote geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde AFAD mit. Mehr als 37.000 Verletzte wurden bisher gezählt.

Aus Syrien meldeten die Behörden und die von der Opposition in den Rebellengebieten im Nordwesten betriebene Zivilschutzorganisation "Weißhelme" insgesamt mehr als 2.500 Tote. Zudem gab es dort mehr als 4.650 Verletzte. Die Helfer rechnen damit, dass es noch sehr viel mehr werden. Denn unter den Trümmern zusammengebrochener Häuser seien noch zahlreiche Menschen verschüttet, erklärten die "Weißhelme".

Im Lauf des Tages wurde der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Mitte Mai wiedergewählt werden will, im Katastrophengebiet erwartet. Er hatte am Dienstag den Notstand in den zehn betroffenen Provinzen ausgerufen und rasche Hilfe zugesagt. Allerdings mehrt sich bei den verzweifelten Menschen vor Ort der Unmut über die Behörden. "Wo sind die Zelte? Wo sind die Lkw mit Lebensmitteln?", empörte sich eine Frau in der schwer von den Erdstößen getroffenen Stadt Antakya. Rettungsteams habe sie bisher nicht gesehen. "Im Gegensatz zu früheren Katastrophen in unserem Land haben wir hier keine Lebensmittelverteilung gesehen. Wir haben das Erdbeben überlebt, aber wir werden hier an Hunger oder Kälte sterben."