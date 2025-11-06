Alles zu oe24VIP
Donald Trump
© Getty

Während Auftritt

Bei Trump: Medizinischer Notfall im Oval Office

06.11.25, 18:59
Unheimliche Szenen spielten sich am Donnerstag im Oval Office des Weißen Hauses in Washington ab.

Am Donnerstag präsentierte US-Präsident Donald Trump im Rahmen einer Veranstaltung im Weißen Haus die Einigung mit den Pharma-Firmen Eli Llly & Co. und Novo Nordisk A/S. Dabei ging es darum, dass die Preise für Gewichtsreduktions-Medikamente gesenkt werden.

Doch während der Pressekonferenz kam es zu dramatischen Szenen im legendären Oval Office. «Einen solchen Deal hat noch nie jemand gesehen», kündigte Trump zuvor noch stolz an. Der Auftritt wurde auch im Livestream übertragen.

Doch dann passierte es. Mitten während eines Vortrags bricht ein Vorsitzender des Pharma-Riesen Novo Nordisk zusammen. Umgehend eilen ihm mehrere Anwesende zu Hilfe. Nach einem klaren Signal einer Angestellten des Weißen Hauses wird der Stream plötzlich abgedreht. Wie es dem Mann geht, ist derzeit unklar.

