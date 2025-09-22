Heftiger Crash zweier Flugzeuge in Nizza "knapp" verhindert

Am Flughafen der südfranzösischen Stadt Nizza ist ein Zusammenstoß zweier Maschinen nach Behördenangaben nur "knapp" verhindert worden.

Ein Flugzeug der Gesellschaft Nouvelair war nach Angaben der französischen Flugsicherheitsbehörde BEA am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gerade bei der Landung, als es nur knapp an einer Maschine der Linie Easyjet vorbeigeschrammt sei, das sich bereits auf der Landebahn befand.

Das landende Flugzeug sei daraufhin erneut durchgestartet, erklärte die Flugsicherheitsbehörde am Montag. Die Behörde sprach von einem "ernsten Vorfall". Experten der BEA seien nach Nizza entsandt worden, um den Zwischenfall zu untersuchen. Dazu sollten die Flugschreiber beider Maschinen ausgewertet sowie die Besatzungen und die Fluglotsen befragt werden.