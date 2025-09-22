Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Flugzeug
© getty

"Ernsten Vorfall"

Heftiger Crash zweier Flugzeuge in Nizza "knapp" verhindert

22.09.25, 20:58
Teilen

Am Flughafen der südfranzösischen Stadt Nizza ist ein Zusammenstoß zweier Maschinen nach Behördenangaben nur "knapp" verhindert worden. 

Ein Flugzeug der Gesellschaft Nouvelair war nach Angaben der französischen Flugsicherheitsbehörde BEA am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gerade bei der Landung, als es nur knapp an einer Maschine der Linie Easyjet vorbeigeschrammt sei, das sich bereits auf der Landebahn befand.

Das landende Flugzeug sei daraufhin erneut durchgestartet, erklärte die Flugsicherheitsbehörde am Montag. Die Behörde sprach von einem "ernsten Vorfall". Experten der BEA seien nach Nizza entsandt worden, um den Zwischenfall zu untersuchen. Dazu sollten die Flugschreiber beider Maschinen ausgewertet sowie die Besatzungen und die Fluglotsen befragt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden