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© Getty

Verstörende Kampagne

Bereitet Putin Angriff auf DIESES EU-Land vor?

16.03.26, 06:44
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Russland startet eine verstörende Propaganda-Kampagne gegen das NATO-Land. 

Im Schatten des Iran-Kriegs geht Russland nicht nur weiterhin mit äußerster Brutalität gegen die Ukraine vor, sondern startet zugleich auch eine verstörende Propaganda-Kampagne gegen Estland. In Social-Media-Kanälen wird seit Wochen für eine Ausrufung der „Volksrepublik Narva“ propagiert.

Narva ist eine 50.000-Einwohner-Stadt direkt an der Grenze zu Russland - 90 Prozent der Bevölkerung sprechen Russisch. Moskau wirft Estland immer wieder vor, die Rechte der russischen Minderheit nicht bzw. zu wenig zu schützen.

Narwa

Die estnische Stadt Narwa liegt an der Grenze zu Russland

© Getty

Erinnerungen an die Ukraine

In der Kampagne auf Telegram und Vkontakte wird nun dazu aufgerufen, Sabotageakte zu begehen und sich zu bewaffnen, um schließlich eine von Estland unabhängige „Volksrepublik Narva“ auszurufen, die dann von Russland anerkannt und verteidigt wird.

Laut dem estnischen Geheimdienst handelt es sich um eine Desinformationskampagne, die darauf abzielt, Verwirrung zu stiften und die Bevölkerung zu spalten. Estland befürchtet, dass dahinter die narrative Vorbereitung eines russischen Einmarsches steht und sieht Parallelen zum Vorgehen Moskaus in der Ukraine 2014, als in Folge Teile des Donbas besetzt und die Krim annektiert wurden. Im Unterschied zur Ukraine ist Estland allerdings Mitglied der EU und NATO.

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