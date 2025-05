Bericht enthüllt: Trump verkündet "großen Deal" mit DIESEM Land

US-Präsident Trump sprach von einem Deal "mit einem großen und hoch angesehenen Land"

US-Präsident Donald Trump wird am Donnerstag ein Handelsabkommen mit Großbritannien verkünden. Dies berichtete die "New York Times". Zuvor hatte Trump eine Pressekonferenz zu einem wichtigen Handelsabkommen in Washington angekündigt. Auf seiner Online-Plattform teilte Trump am Mittwoch (Ortszeit) mit, das Handelsabkommen "mit einem großen und hoch angesehenen Land" werde das erste von vielen Abkommen sein. Weitere Details gab der US-Präsident nicht bekannt.

Am Dienstag hatte Trump erklärt, er und hochrangige Regierungsvertreter würden in den nächsten zwei Wochen mögliche Handelsabkommen prüfen, um zu entscheiden, welche davon angenommen werden sollen. Vergangene Woche sagte er, ihm lägen potenzielle Handelsabkommen mit Indien, Südkorea und Japan vor.