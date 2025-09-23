Berühmter Tiertrainer von Tiger zerfleischt

Der Bekannte von Joe Exotic wurde von einem Tiger angegriffen.

Blutiges Drama in den USA: Der berühmte Tiertrainer Ryan Easley ist im Growler Pines Tiger Preserve in Oklahoma von einem seiner eigenen Tiger tödlich attackiert worden. Vor den Augen entsetzter Besucher stürzte sich die Raubkatze während einer Show auf den 35-Jährigen. Rettungskräfte eilten herbei – doch jede Hilfe kam zu spät.

Bekannter von Joe Exotic

Easley galt als einer der bekanntesten Tiger-Dompteure der USA. Mit seiner Show ShowMe Tigers tourte er durchs Land, lebte für die gefährlichen Raubtiere – und starb nun durch sie. Besonders pikant: Easley war eng verbunden mit Joe Exotic, dem berüchtigten „Tiger King“, und dessen Geschäftspartner „Doc“ Antle. Kritiker wie PETA werfen ihm seit Jahren vor, die Tiere für Showzwecke auszubeuten.

Das Tiger-Reservat reagierte erschüttert. Auf Facebook hieß es, Easley sei „bei einem tragischen Unfall“ ums Leben gekommen. Alle Führungen und Shows wurden sofort abgesagt.