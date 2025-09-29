Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
ryanair-aircraft-2
© Ryanair

Schock-Moment

Betrunkene wollten während Flug Jet-Tür öffnen

29.09.25, 15:18
Teilen

Über den Wolken sollte man lieber auf zu viel Alkohol verzichten. Das hat eine britische Männergruppe auf die harte Tour erfahren müssen. Sie spuckten und beleidigten andere Passagiere. Sie wollten auch den Notausstieg öffnen. Es musste sogar die Militärpolizei eingreifen.

Am 4. September musste ein Ryanair-Flug von Bournemouth (England) nach Girona in Toulouse notlanden. Während des Fluges wollte einer der Männer die Notfalltür öffnen. Im Flugzeug brach Chaos aus und führte schließlich zu einer Schlägerei. In Toulouse wartete die Militärpolizei, welche zum Großteil ehemalige Verbindungen zur Fremdenlegion haben. Sie gehen mit Unruhestiftern "nicht zimperlich" vor. 

In den sozialen Medien kursieren Videos von diesem Vorfall. In einem ist zu sehen, wie ein Crewmitglied die Polizisten zu den randalierenden Männern führt. Einer der Männer lässt sich widerstandslos abführen. Der andere wollte sich nicht kampflos ergeben.

"I‘m coming, I‘m coming, you f***!" 

Die Beamten forderten von ihm: "Kommen Sie mit". Er antwortete mit: "Nein". Der Beamte wartet nicht lang und greift schnell zu. Der Mann schlägt um sich und es bricht ein wildes Gerangel aus. Ein zweiter Beamter ist nötig, den Mann zu bändigen. Trotz des Würgegriffs wehrt er sich und schreit: "I‘m coming, I‘m coming, you f***!"

 

Bei den beiden Männern werden die Handschellen angelegt. Ein weiterer Mann und ein Kind müssen den Flieger verlassen. Der Bursche behauptet sogar: "Das ist mein fu***** Vater!" Im Flugzeug gab es für den erfolgreichen Einsatz tosenden Applaus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden