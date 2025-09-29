Betrunkene wollten während Flug Jet-Tür öffnen

Über den Wolken sollte man lieber auf zu viel Alkohol verzichten. Das hat eine britische Männergruppe auf die harte Tour erfahren müssen. Sie spuckten und beleidigten andere Passagiere. Sie wollten auch den Notausstieg öffnen. Es musste sogar die Militärpolizei eingreifen.

Am 4. September musste ein Ryanair-Flug von Bournemouth (England) nach Girona in Toulouse notlanden. Während des Fluges wollte einer der Männer die Notfalltür öffnen. Im Flugzeug brach Chaos aus und führte schließlich zu einer Schlägerei. In Toulouse wartete die Militärpolizei, welche zum Großteil ehemalige Verbindungen zur Fremdenlegion haben. Sie gehen mit Unruhestiftern "nicht zimperlich" vor.

In den sozialen Medien kursieren Videos von diesem Vorfall. In einem ist zu sehen, wie ein Crewmitglied die Polizisten zu den randalierenden Männern führt. Einer der Männer lässt sich widerstandslos abführen. Der andere wollte sich nicht kampflos ergeben.

"I‘m coming, I‘m coming, you f***!"

Die Beamten forderten von ihm: "Kommen Sie mit". Er antwortete mit: "Nein". Der Beamte wartet nicht lang und greift schnell zu. Der Mann schlägt um sich und es bricht ein wildes Gerangel aus. Ein zweiter Beamter ist nötig, den Mann zu bändigen. Trotz des Würgegriffs wehrt er sich und schreit: "I‘m coming, I‘m coming, you f***!"

Bei den beiden Männern werden die Handschellen angelegt. Ein weiterer Mann und ein Kind müssen den Flieger verlassen. Der Bursche behauptet sogar: "Das ist mein fu***** Vater!" Im Flugzeug gab es für den erfolgreichen Einsatz tosenden Applaus.